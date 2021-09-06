Под Орлом безмасочник напал на сотрудницу полиции

Находившемуся в магазине без маски мужчине не понравилось сделанное замечание.

В орловском райцентре Хотынец поставили точку в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Знаменского района. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как следует из материалов, в Хотынце проходил плановый рейд по общественным местам. Правоохранители совместно с чиновниками проверяли соблюдение гражданами масочного режима, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, профилактические рейды ежедневно проводятся по всему региону, особое внимание уделяется общественному транспорту и торговым точкам, в которых запрещено находиться без масок.

Один из магазинов Хотынца в конце июне этого года и посетила комиссия, в состав которой входили сотрудница полиции и ответственный секретарь администрации Хотынецкого района. Они заметили посетителя, который находился в магазине без маски. Сотрудница полиции подошла к нему, представилась и сообщила мужчине о том, что в отношении него будет составлен административный протокол за нарушение масочного режима.

Покупателю это явно не понравилось. Сначала он попытался просто покинуть магазин, но его остановили. Тогда мужчина ударил сотрудницу полиции своим плечом в ее правое плечо, причем для девушки удар вышел довольно ощутимым и болезненным. От него осталась даже ссадина. За это деяние на орловца завели уголовное дело. В суде адвокат обвиняемого подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного и применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Оно было удовлетворено. Правонарушителю предстоит выплатить в доход государства судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»