Клычков не торопится включать отопление

Сначала «бабье лето», потом отопительный сезон.

Губернатор Клычков заявил, что не видит смысла в использовании отопления на этой неделе. Это произошло вчера вечером, в прямом эфире в социальных сетях.

В связи с тем, что последние дни в Орле стояла довольно прохладная погода, некоторые граждане обращались к властям с просьбой начать отопительный сезон.

Губернатор высказал свое мнение на этот счет: «Я пользуюсь программой для определения прогноза. У нас с вами завтра уже 14 (градусов), послезавтра — 16, 9-го сентября — 20, 10-го — 21, 11-го — 22, 12-го — 21, 13-го — 21, 14-го — 22 градуса. Я думаю, что если мы включим отопление, то послезавтра от меня все будут требовать его отключить, потому что жарко стало».

При этом, глава области заверил, что когда холода все-таки придут, задержек с включением не будет:

«Мы это уже проходили, но памятуя опыт прошлых лет, могу сказать точно — как только мы входим в похолодание, всю «социалку» мы будем ускоренными темпами включать. Но у нас бабье лето на носу, поэтому на два дня не стоит».

ИА «Орелград»