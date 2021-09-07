За сутки орловские пожарные эвакуировали 50 человек

7.9.2021 | 9:58 Новости, Происшествия

Пострадавших нет.

В понедельник сотрудники МЧС дважды прибегали к эвакуации населения, сообщает пресс-служба ведомства. В двух происшествиях в общей сложности было спасено 50 человек.

Первый инцидент произошел в городе Ливны. В 10.35 поступила информация о пожаре в подвале одного из многоквартирных домов на улице Карла Маркса. В первую очередь спасатели эвакуировали 45 жильцов этого дома. Затем они локализовали и потушили пожар. В подвале сгорели перегородки, сделанные из ДСП. А в подъезде были закопчены стены.

Ориентировочно, причиной возгорания стали нарушения правил безопасности при проведении огневых работ.

Десятью часами позже, в Орловском районе загорелась квартира. Это на улице Ленина поселка Знаменка. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже многоквартирного дома.

Пожарные эвакуировали пять человек, находившихся на верхних этажах. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы стиральной машины. Комната, в которой находился бытовой прибор, была закопчена.

В обоих происшествиях удалось избежать человеческих жертв.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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