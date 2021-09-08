Орловец наказал коллекторов за назойливость

Микрофинансовая компания заплатит крупный штраф за частые звонки.

В Орловской области к административной ответственности привлечена очередная микрофинансовая компания, попавшаяся на нарушении требований действующего законодательства РФ. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. За помощью к судебным приставам обратился житель региона, который пожаловался на чрезмерную назойливость коллекторов. Он рассказал, что ранее заключил договор займа с микрофинансовой компанией. Так сложились обстоятельства, что вернуть деньги в установленный срок он не сумел.

В результате у него появилась так называемая просроченная задолженность. Гражданин и без того попал в неприятную ситуацию, ведь за просрочку начисляются пени, плюс по-прежнему начисляются проценты. Словом, долг растет, что не играет на руку заемщику. Но и кредиторы не стали ждать, пока должник соберет необходимую сумму. Они приступили к психологической обработке орловца и начали ему названивать с требованиями возврата денег.

При этом, как показала проверка УФССП, сборщики долгов нарушили обязательные требования Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Согласно ему, «по инициативе кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц».

Словом, общение кредитора и должника ограничено временными рамками закона. Но в данном случае микрофинансовая компания на эти требования наплевала и звонила должнику гораздо чаще, чем разрешено. За это приставом на нее был составлен протокол об административном правонарушении, который затем был рассмотрен судом. Последний признал компанию виновной и наказал ее административным штрафом в размере 120 тысяч рублей.

ИА «Орелград»