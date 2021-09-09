Два водителя столкнулись на перекрестке орловских трасс

9.9.2021 | 11:22 Новости, Происшествия

Два человека получили травмы.

На перекрестке автотрасс «Ливны-Красная Зоря» и «Орел-Тамбов» произошло столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 10.10 40-летний водитель «Шкода Фабиа» и 37-летний водитель «Лада Приора» не поделили дорогу и попали в ДТП.

В момент происшествия автомобиль «Шкода» двигался по трассе «Ливны-Красная Зоря» и поворачивал на трассу «Орел-Тамбов», где ехала «Приора».

В аварии пострадало два человека – водитель «Лады» и его пассажир, 40-летняя женщина. Оба получили травмы, но были отпущены.

ИА «Орелград»

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