Мэрия выставила на торги стоянку на Рощинской

Победитель аукциона сможет взять ее в аренду сроком на 7 лет.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла издало извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по улице Рощинской, 12. Это будет аукцион, открытый по составу участников. Торги назначены на 18 октября 2021 года, они пройдут в малом зале мэрии. Характеристики земельного участка таковы: его площадь составляет 4750,2 квадратных метра, разрешенное использование — эксплуатация и обслуживание автостоянки, категория — земли населенных пунктов, обременения – отсутствуют, ограничения использования — участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.

Победителю аукциона придется заключить еще и дополнительное соглашение об установлении права ограниченного пользования частью земельного участка. Организаторы торгов поясняют, что сервитут был установлен на основании решения арбитражного суда Орловской области, вынесенного еще в 2018 году. Также сообщается, что земельный участок свободен от застройки.

Срок его аренды составит 7 лет. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 165,7 тысячи рублей, шаг аукциона — 4971 рубль. Претендентам придется внести задаток в размере 33 140 рублей. Проигравшим его вернут, а победителю зачтут в счет оплаты договора аренды земли, заключенного им с мэрией. Кстати, решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

ИА «Орелград»