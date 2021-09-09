Налоговая служба оценила орловцев, оценивших ее работу

Ведомство раскрыло результаты работы системы моментального анкетирования.

Налогоплательщики Орла высоко оценили работу городской инспекции. С таким заявлением выступило управление ФНС России по Орловской области. Ведомство обнародовало результаты работы системы «QR-анкетирование» — сервиса моментальной оценки деятельности налогового органа. Согласно приведенным данным, за восемь месяцев 2021 года сотрудники налоговой инспекции по городу Орлу получили 467 QR-оценок, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Подчеркивается, что все 100 процентов респондентов положительно оценили качество полученных ими услуг. Как уточнили в УФНС, указанный сервис позволяет моментально оценить качество услуг по шести критериям: вежливость и компетентность сотрудников, длительность обслуживания, длительность ожидания в очереди, доступность информации о получении услуги, комфортность условий в инспекции, результат обслуживания.

«Поставить оценку можно при личном посещении инспекции, — говорят в областной налоговой службе. — Для этого необходимо с помощью специального приложения на смартфоне считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции или на талоне, полученном в терминале системы управления очередью. После этого появляется возможность не только оценить качество обслуживания в налоговом органе, но и напрямую отправить свои замечания и предложения на электронный ящик должностного лица в режиме реального времени».

ИА «Орелград»