В Орловской области все-таки построят молочно-товарную ферму за миллиард рублей

Проект был презентован еще три года назад.

Пресс-служба губернатора Орловской области опубликовала информацию о том, что в Знаменском районе на базе ООО АПК «Русь» будет построена молочно-товарная ферма.

Инвестор ООО «Интерфинанспроект» готов вложить немногим менее миллиарда рублей (970 млн). Ожидается, что объект будет рассчитан на 1199 фуражных голов коров.

«Проект предусматривает интеграцию доильного зала, позволяющего осуществлять трехразовое доение, создание современного кормового центра, обеспечивающего хранение запасов ингредиентов концентрированных кормов и приготовления по группам животных. Также будет организована высокоэффективная внутренняя селекция», — сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Отметим, что соглашение о реализации этого проекта было подписано еще в 2018 году. ООО «Интерфинанспроект» — московская коммерческая организация с уставным фондом в 3 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»