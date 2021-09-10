Мэр Орла обещал жителям «Наугорки» биотуалет и культурных водителей

10.9.2021 | 15:56 Новости, Общество

Водители маршруток устроили антисанитарию на конечных остановках.

Юрий Парахин пообещал жителям Наугорского микрорайона биотуалет и культурное просвещение водителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера орловский градоначальник встречался с жителями Наугорского микрорайона, которые рассказали о текущих проблемах района.

В частности, люди жаловались на водителей маршруток, которые превратили конечные остановки в помойки с лентами от кассовых аппаратов и другим мусором.

«Выход только один – оборудовать биотуалеты и провести разъяснительные работы с водителями о культуре поведения» — пообещал Юрий Парахин.

Антисанитария – не единственная претензия жильцов, связанная с водителями транспорта. Как и в других районах, целый ряд маршрутов пропадают после 20.00, что затрудняет передвижение людей по городу. В качестве решения этой проблемы мэр предложил устроить вечерние рейды, заодно проверив соблюдение масочного режима.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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