Мэр Орла обещал жителям «Наугорки» биотуалет и культурных водителей

Водители маршруток устроили антисанитарию на конечных остановках.

Юрий Парахин пообещал жителям Наугорского микрорайона биотуалет и культурное просвещение водителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера орловский градоначальник встречался с жителями Наугорского микрорайона, которые рассказали о текущих проблемах района.

В частности, люди жаловались на водителей маршруток, которые превратили конечные остановки в помойки с лентами от кассовых аппаратов и другим мусором.

«Выход только один – оборудовать биотуалеты и провести разъяснительные работы с водителями о культуре поведения» — пообещал Юрий Парахин.

Антисанитария – не единственная претензия жильцов, связанная с водителями транспорта. Как и в других районах, целый ряд маршрутов пропадают после 20.00, что затрудняет передвижение людей по городу. В качестве решения этой проблемы мэр предложил устроить вечерние рейды, заодно проверив соблюдение масочного режима.

ИА «Орелград»