Музалевский и Клычков посетили Новодеревеньковский район

Гостей ждала насыщенная программа.

Вчера председатель областного Совета Леонид Музалевский совместно с губернатором Андреем Клычковым прибыли с рабочим визитом в Новодеревеньковский район Орловской области, сообщает пресс-служба обловета. В поездке также приняли участие депутат Госдумы Ольга Пилипенко и зампред регионального парламента Лариса Удалова.

В начале было посещено собрание, посвящённое Дню работников леса. Праздник имеет особое значение, поскольку в этом году Шатиловский лес отмечает свой 200-летний юбилей. После собрания гостям показали экспозицию на лесную тематику, размещённую в музее-усадьбе Шатиловых.

Далее участники встречи в селе Судбище торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести» (звание было присвоено в июне на сессии облсовета). Гости приняли участие в высадке деревьев в сквере у стелы. Мероприятие состоялось в рамках региональной акции «Мемориальные деревья Орловщины».

Также был открыт отремонтированный участок трассы «Орёл-Ефремов», а в поселке Хомутово состоялось возложение цветов к бюсту В.М.Домникова, посвященное памяти земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.

В этом же поселке гости посетили местную школу, в которой после ремонта был открыт спортивный зал (на работы было направлено более 2 млн рублей из областного и местного бюджетов).

В завершении поездки почетными грамотами облсовета были награждены местные жители.

В ходе визита Леонид Музалевский обратился к согражданам:

«С удовольствием отмечу, что Новодереньковская земля всегда славилась тружениками. Десять из них в своё время были удостоены высокого звания Герой Социалистического Труда. Но и сегодня району есть чем гордиться: в АПК работают 11 сельхозпредприятий, 42 КФХ, 3,5 тысячи ЛПХ и 5 перерабатывающих предприятий. В сфере занято 882 человека. Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд и преданность малой родине за стремление сделать жизнь лучше. Мира, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов!».

ИА «Орелград»