Заболеваний «ковидом» в Орле все меньше, но расслабляться рано

Наступил период, когда по прогнозу Андрея Клычкова, должен начаться всплеск заражений.

На минувшей неделе орловцы на 12% реже заражались коронавирусом, чем на прошлой, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Такую информацию озвучила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Ирина Фролова на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

«За последнюю неделю отмечается снижение показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 12% в сравнении с предыдущей неделей. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней на территории Орловской области составил 11,4 (за предыдущую неделю показатель заболеваемости на территории Орловской области составлял 12,9). Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,18, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,92», — сообщается в пресс-релизе.

Отметим, что ранее губернатор Клычков прогнозировал всплеск заболеваемости «10, 15, 20 сентября». Он связывал это с «перемещение потоков людей в разных сферах», в том числе – с окончанием отпускного сезона.

ИА «Орелград»