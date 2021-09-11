Орловские чиновники будут «ловить» коррупцию в соцсетях

Новый антипоррупционный план придумали в Орловском районе.

Администрация Орловского района утвердила собственный план противодействия коррупции, который рассчитан до 2024 года. Он предусматривает множество мероприятий, в том числе традиционные. Среди них, например, ежегодное опубликование отчетов чиновников о доходах, расходах и имуществе, заседания комиссий по рассмотрению конфликтов интересов. Однако некоторые запланированные мероприятия могут заставить нечистых на руку сотрудников затаиться.

Например, планом предусмотрена организация работы в социальных сетях «с целью оперативного получения информации коррупционной направленности». Решение этой задачи поручено районному управлению организационно-контрольной работы. Из пояснений к документу следует, что возможной коррупционной информацией чиновников в соцсетях может снабжать само население. Кстати, планом также предусмотрено проведение опросов общественного мнения. Местных жителей попросят оценить уровень работы по борьбе с коррупцией.

Получение информации о фактах коррупции предусмотрено и посредством официального сайта администрации Орловского района. Среди других мер можно отметить запланированное «усиление контроля за использованием бюджетных средств». Одним из направлений этой деятельности должны стать проверки аукционов по продаже объектов муниципальной собственности. Задачей проверяющих станет поиск фактов занижения их реальной стоимости. В целом, судя по плану, местные чиновники нацелены на обеспечение принципа открытости в плане борьбы с коррупцией.

ИА «Орелград»