Под Орлом мужчина зарезал прохожего за сделанное ему замечание

Поставлена точка в уголовном деле об убийстве на улице.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный еще весной этого года Ливенским районным судом. Местный житель, заключенный под стражу еще 25 августа 2020 года, был признан виновным в убийстве. Преступление он совершил вечером 24 августа прошлого года. Из приговора следует, что молодой человек проходил мимо торгового павильона, предлагающего посетителям шаурму. Возле павильона находился случайный прохожий, который сделал подсудимому какое-то замечание по поводу его поведения. Тот грубо ответил, после чего завязался словесный конфликт.

Свидетели показали, что ссора разгоралась стремительно. Довольно быстро мужчины решили зайти за торговый павильон, чтобы выяснить отношения. Там подсудимый достал из кармана туристический нож и трижды ударил им в грудь своего соперника. От полученных ранений потерпевший скончался. Преступник с места происшествия сбежал. Желая скрыть следы преступления, он забежал в ближайшее общежитие, где напросился к хозяевам в ванную, чтобы помыть руки.

Позднее эти свидетели подтвердили суду, что молодой человек был в крови, а с собой у него был нож. Кстати, оружие было отправлено на экспертизу. Из заключения следует, что это действительно был туристический нож, не являющийся холодным оружием. Впрочем, данное обстоятельство не стало смягчающим при вынесении приговора. Убийца получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Основное наказание он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»