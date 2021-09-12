Леонид Музалевский посетил День Орловского района

Гостей ожидала насыщенная и интересная программа.

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский принял участие в праздновании Дня Орловского района, сообщает пресс-служба облсовета. Также праздничные мероприятия посетили областные депутаты Ирина Пашкова, Владимир Пукаев и Олег Бухтияров.

Торжества прошли в поселке Знаменка и начались с выставки ретро-автомобилей и тематических площадок, на которых гости могли ознакомиться с продукцией местных агропроизводителей.

«Для всех гостей праздника также были организованы тематические фотозоны, увлекательные мастер-классы, работали игровые площадки, проводились конкурсы для представителей всех возрастов. На выставке «Наши достижения» были представлены награды местных спортсменов. Отметим, что по итогам 2020 года Орловский район признан лучшим по пропаганде и активной реализации комплекса ГТО среди муниципальных образований области», — сообщается в пресс-релизе.

По традиции местным жителям были вручены почетные грамоты облсовета. А завершился праздник футбольным матчем между командами «Знаменка» и «Катрапс» (Орел).

«Сегодня Орловский район обладает достаточным потенциалом, возможностью для привлечения инвестиций в сферы экономики и АПК. Всё это — результаты усилий жителей района! Искренне спасибо за труд и верность малой родине, за то, что район преображается и развивается», — подчеркнул Леонид Музалевский в своем обращении к жителям.

ИА «Орелград»