Орловчанку отправили в колонию за кражу порошка

Женщине предстоит больше года провести за решеткой.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда города Орла, вынесенный в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в покушении на мелкое хищение чужого имущества. Кстати, ранее она попадалась на мелких кражах из магазинов, за что была подвергнута административному наказанию. Поскольку женщина не избавилась от дурной привычки, после очередной мелкой кражи на нее завели уголовное дело.

Из материалов дела следует, что в июне 2020 года она зашла в торговый зал магазина «Пятерочка». Она взяла с полки две упаковки импортного зарубежного порошка общей стоимостью чуть менее 700 рублей. С этим товаром женщина пыталась пройти мимо кассы, не оплатив его, однако была задержана сотрудниками магазина. Поскольку это было покушение на мелкое хищение, арестовывать ее не стали.

В результате спустя неделю орловчанка повторила свой трюк, только на этот раз она пыталась вынести из магазина без оплаты несколько палок различной колбасы. Как и в предыдущем случае, задержали ее на выходе из торговой точки. Удивительно, но еще две недели спустя, пока шло расследование предыдущих краж, дамочка вновь попыталась обворовать магазин низких цен. Она сунула в сумку восемь палок салями и опять попалась сотрудникам магазина на выходе.

Складывается ощущение, что истинной целью женщины были вовсе не продукты или стиральный порошок, а желание попасть за решетку, тем более что такой опыт у нее имеется. Ранее они отбыла срок за тяжкое преступление. Свою вину в судебном заседании женщина признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»