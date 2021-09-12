Орловскую систему образования тщательно проверят

Масштабная ревизия затронет все города и районы Орловской области.

В Орловской области в ближайшие несколько недель будет проведена масштабная оценка муниципальных механизмов управления качеством образования. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. В частности, проверке подвергнутся муниципальные органы власти. Сообщается, что принципиальной государственной задачей является повышение управляемости системы общего образования, и одним из ключевых звеньев этой цепи являются именно чиновники на местах.

«В Орловской области региональные эксперты проведут оценку муниципальных механизмов управления качеством образования до 30 сентября 2021 года, — говорят в Центре. — Проведение оценки предполагает не только выявление методов, процедур и инструментов, обеспечивающих получение данных о состоянии системы образования на муниципальном уровне, но и реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества образования в муниципалитетах».

Полученные результаты затем будут проанализированы. Организаторы проверок надеются, что это поможет выявить «проблемные зоны в управлении качеством образования на муниципальном уровне». Соответственно, затем будут выработаны предложения по исправлению ситуации. Также планируется вскрыть основные факторы, влияющие на эффективность муниципальных механизмов управления качеством образования, и определить степень связи региональных и муниципальных систем управления качеством образования. В последнем случае планируется сравнить работу в данном направлении чиновников областного и муниципального уровней. Кроме того, как говорят в Центре, предполагается «выявить лучшие муниципальные практики управления качеством образования для тиражирования опыта».

ИА «Орелград»