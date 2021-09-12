Власти оценили человеческие потери Орловской области

За год смертность в регионе возросла более чем на четверть.

Власти Орловской области презентовали очередной ежемесячный бюллетень о социально-экономическом развитии региона. В нем, в частности, оценивается демографическая ситуация по итогам января-июня 2021 года. Она характеризуется процессом естественной убыли населения – согласно приведенным данным, за отчетный период времени в регионе число умерших граждан превысило число родившихся в 2,8 раза.

«Число родившихся в январе-июне 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года уменьшилось на 148 человек, или на 5,4 процента, и составило 2580 человек, — говорится в правительственном бюллетене. — Количество умерших увеличилось на 1530 человек, или на 26,8 процента относительно января-июня 2020 года, и составило 7243 человека».

Также сообщается, что в январе-июне 2021 года миграционная убыль населения составила 764 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1185 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 421 человек.

ИА «Орелград»