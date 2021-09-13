Экологические проблемы привели в Орел Сергея Зверева

Шоумен хочет привлечь внимание к несанкционированным свалкам, загрязнению воздуха и рек.

Известный шоумен Сергей Зверев прибыл в Орел, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам региона, сообщается на странице Сергея в социальной сети «Тик Ток».

Он пробудет в Орле два дня – 13 и 14 сентября. За это время Зверев проведет встречи с волонтерами, активистами экологических движений и зоозащитниками.

В последние годы Сергей Зверев позиционирует себя в качестве «зеленого» активиста, а наш город привлек его внимание несанкционированным свалкам, загрязнением воздуха и рек.

Встреча с жителями города пройдет сегодня, 13 сентября, на летней Веранде у входа в Городской парк с 17 до 19 часов.

ИА «Орелград»