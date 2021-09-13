Фонд ЖКХ назвал Орел в числе нарушителей

Госкорпорация озвучила итоги контрольной деятельности в этом году.

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги контрольной деятельности за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации. Согласно приведенным данным, в период с января по июнь 2021 года Фондом проведено 53 контрольных мероприятия в 43 субъектах Российской Федерации, в ходе которых на территории 143 муниципальных образований проверены 296 многоквартирных домов. Также был проверен ход реализации 28 проектов и 48 объектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Орловскую область, как и еще 21 регион, коснулись проверки реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это было дистанционное контрольное мероприятие. В результате Орловщина попала в список регионов, к которым у Фонда возникли серьезные вопросы. Например, только в Республике Башкортостан и Орловской области были выявлены факты невыполнения обязательства по заключению до 31 декабря 2020 года контрактов, обеспечивающих расселение не менее 90 процентов аварийной площади от минимального размера этапа 2020-2021 годов. Следствием этого стали приостановки предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. В госкорпорации считают, что основной причиной произошедшего стало «невыполнение органами местного самоуправления мероприятий по заключению с гражданами соглашений, предусматривающих предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения, ввиду несогласия граждан с предлагаемой суммой возмещения».

Попала Орловщина и еще в один «черный список». В 2021 году Фонд продолжает контролировать качество жилья, предоставляемого переселенцам. Для этого привлекаются общественники региональных центров «ЖКХ Контроль». Такие мероприятия были проведены в 28 субъектах РФ. По результатам осмотров значительные строительные дефекты, из-за которых существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий, были выявлены в 15 многоквартирных домах в 8 регионах — Карелии, Татарстане, Псковской, Рязанской, Нижегородской, Омской, Орловской и Свердловской областях. В целях контроля за устранением выявленных нарушений указанные дома были включены в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений.

«Основными причинами строительства некачественного жилья продолжают оставаться недобросовестное исполнение подрядными организациями и застройщиками принятых обязательств по заключенным контрактам, а также отсутствие строительного контроля за ходом выполнения СМР со стороны заказчиков строительства и не организованная должным образом приемка жилых помещений в случаях их приобретения у застройщика», — считают в госкорпорации.

Кроме того, в Орловской области было выявлено несоблюдение порядка очередности расселения аварийных домов, предусмотренного программой переселения. Аналогичные нарушения были вскрыты еще только в трех регионах: Республике Татарстан, Ивановской и Пензенской областях.

ИА «Орелград»