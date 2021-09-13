Под Орлом пассажир поезда украл смартфон и спрятал его в туалете

Аппарат довольно оперативно обнаружили сотрудники полиции.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел дело о краже чужого имущества, которая произошла в пассажирском поезде. Последний следовал через Орловскую область транзитом. Но поскольку преступление было совершено в тот момент, когда поезд следовал по орловской земле, то и дело было рассмотрено по «территориальной принадлежности». Как следует из материалов, жертвой преступления стал пассажир поезда «Москва – Белгород».

Он ехал в плацкартном вагоне. Около 22 часов мужчина, как и другие пассажиры, лег спать. Бодрствовать остался только один пассажир, который незадолго до того вернулся из вагона-ресторана и находился в подпитии. В третьем часу ночи потерпевший проснулся и обнаружил, что оставленный им на столике смартфон стоимостью более 40 тысяч рублей исчез. На его вопросы о том, не видел ли кто телефона, все остальные пассажиры ответили отрицательно.

Тогда потерпевший обратился за помощью к проводнице, а та вызвала полицию. Подозрение сразу пало на того единственного нетрезвого пассажира, который спать не ложился. После недолгой, но убедительной беседы он признался полицейским в краже и показал, где тот находится. Молодой человек пытался скрыть следы. Чужой телефон он отнес в туалет и спрятал в технической нише под пеленальным раскладным столом.

Задержали подозреваемого уже в Курсе, где его отвели в дежурную часть линейного отдела полиции. По версии задержанного, красть он ничего не собирался. Мужчина рассказал, что потерял свой телефон и взял чужой аппарат, чтобы позвонить. Затем испугался, что его могут обвинить в краже, и спрятал телефон в туалете. Забирать его впоследствии он якобы не собирался. Однако собранных доказательств и показаний свидетелей оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Поездной воришка получил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»