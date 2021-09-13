В Орле Сергей Зверев посетил место гибели дворовых собак: видео

Массовая гибель животных на улице Автогрейдерная (Заводской район) привлекла внимание шоумена и зоозащитника.
Эколог и зоозащитник Сергей Зверев посетил улицу Автогрейдерную, где месяц назад массово гибли дворовые собаки. Об этом «Орелграду» сообщили местные жители, узнавшие звезду шоу-бизнеса.
В августе этого года в котловане со смолой были обнаружены тела мертвых животных. Неравнодушные люди привлекли к инциденту внимание общественности и правоохранительных органов.
Некоторые из местных жителей выразили мнение о том, что собак специально топили в этом котловане. Но никаких доказательств этому на данный момент не обнародовано.
Ранее «Орелград» сообщал о визите Сергея Зверева в Орел.
ИА «Орелград»