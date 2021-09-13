В Орле Сергей Зверев посетил место гибели дворовых собак: видео

13.9.2021 | 10:50 Важное, Видео, Новости, Общество

Массовая гибель животных на улице Автогрейдерная (Заводской район) привлекла внимание шоумена и зоозащитника.

Эколог и зоозащитник Сергей Зверев посетил улицу Автогрейдерную, где месяц назад массово гибли дворовые собаки. Об этом «Орелграду» сообщили местные жители, узнавшие звезду шоу-бизнеса.

В августе этого года в котловане со смолой были обнаружены тела мертвых животных. Неравнодушные люди привлекли к инциденту внимание общественности и правоохранительных органов.

Некоторые из местных жителей выразили мнение о том, что собак специально топили в этом котловане. Но никаких доказательств этому на данный момент не обнародовано.

Ранее «Орелград» сообщал о визите Сергея Зверева в Орел.

ИА «Орелград»

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