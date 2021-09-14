Избиратели вытеснят детей из орловских школ

Объявлено о коррекции работы школ в дни выборов.

В пятницу и субботу многие орловские школы откроются не для детей, а для избирателей. Такой вывод можно сделать из сообщения руководителя департамента образования Татьяны Крымовой.

По традиции во многих учебных заведениях расположены участковые избирательные комиссии. Это всегда сказывалось на работе школ, но никогда прежде не препятствовало допуску детей на занятия.

В этом году голосование состоится не в воскресенье, как раньше, а будет проходить на протяжении трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В связи с этим возникла необходимость развести потоки избирателей и школьников. В некоторых школах есть возможность использовать для этих целей разные входы и помещения, но такое возможно далеко не везде.

«В случае, если развести потоки нельзя, то 17 и 18 сентября учебно-воспитательный процесс организуется вне школы. Используется инфраструктура города и области (вузы, библиотеки, музеи, театры, парки) для проведения занятий. Организуются мероприятия акции «Вместе всей семьёй», — сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«Орелград» опросил некоторых родителей орловских школьников об особенностях учебного процесса конкретно в их учебных заведениях. По нашей информации, некоторые из классных руководителей решили не пользоваться упомянутой «инфраструктурой города и области» и просто выдали задания, которые детям нужно будет выполнить в домашних условиях.

ИА «Орелград»