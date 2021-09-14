Орловский архипастырь побывал в исправительной колонии

Визит состоялся в Шаховскую женскую колонию №6 в поселке Шахово.

О визите совместно рассказали информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ и пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области. Митрополит Орловский и Болховский Тихон посетил женскую исправительную колонию №6, расположенную в поселке Шахово Кромского района. Экскурсию по учреждению для него провели глава УФСИН Владимир Волосевич и начальник колонии Сергей Левитин. В митрополии уточнили, что митрополит Тихон посетил православный храм, который уже возведен на территории колонии. В настоящий момент он готовится к церемонии освящения. Храм сейчас оснащается необходимой богослужебной утварью.

«Владыка Тихон побывал в отремонтированном храме, осмотрел помещения и обсудил ряд рабочих вопросов по предстоящему освещению храма», — пояснили в митрополии. В свою очередь в УФСИН сообщили, что православная община в Шаховской колонии действует с 2002 года, она насчитывает 185 человек, что составляет почти четверть от численности контингента учреждения. Также в ведомстве напомнили, что в колонии действует ранее построенная часовня в честь Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Добавим, что несколько дней назад митрополит Тихон освятил колокола для строящейся звонницы Кукшинского монастыря в Мценском районе. Он возглавил божественную литургию в день памяти святого небесного покровителя, просветителя Орловского края и Центральной России — священномученика Кукши Печерского. По окончании богослужения митрополит Тихон совершил чин освящения восьми колоколов, которые были изготовлены в Воронеже на средства благотворителей.

ИА «Орелград»