Клычкова заподозрили в потворстве коррупции

Бывший зампред облсовета обрушилась с критикой на орловского губернатора.

Журналист и экс-депутат Валентина Остроушко поставила под сомнение благородность стремлений Андрея Клычкова, предложивший создать новый нацпроект по развитию сельских территорий.

По ее мнению, нынешнее руководство региона неэффективно распорядилось средства, выделенными на уже существующие нацпроекты. Она обратила внимание на «странности» в выборе подрядчиков и кадровой политике Клычкова.

«Именно проверки КСП (Контрольно-счетной палаты) по нацпроектам стали основанием для непродления трудового договора председателю КСП области И. Левину. И инициатором его отстранения выступил именно губернатор А. Клычков. Из отчёта КСП области: «Так, за 2018-2020 гг. в рамках контрольной деятельности выявлено нарушений действующего законодательства на сумму 3,3 млрд. рублей, в том числе фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств в сумме 1 млрд 27,9 млн. рублей, нарушений в сфере закупочной деятельности – 720,6 млн. рублей.

Основная доля выявленных нарушений, повлекших неэффективные расходы и прямые потери бюджетных средств, приходится на сферы реализации национальных проектов…» По основным нацпроектам хорошо «погуляли»: закупки у единственного поставщика, завышение начально-максимальных цен в ущерб бюджету, факты приемки и оплаты некачественно выполненных работ и работ, не отвечающих требованиям контракта…

А губернатору мало, ему уже нужен новый нацпроект… А с проверками всё будет в порядке: свой человек у руля КСП области… Тот самый, которого он рекомендовал облсовету… И за которого облсовет проголосовал большинством», — пишет Валентина Остроушко.

Статья «ЗАЧЕМ ГУБЕРНАТОРУ КЛЫЧКОВУ НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ?» обрела популярность в социальных сетях. Судя по комментариям, некоторые орловцы вполне разделяют предположения Валентины Остроушко.

ИА «Орелград»