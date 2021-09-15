Самыми бедными в Орле оказались курьеры и почтальоны

В Орловской области измерили уровень жизни населения.

В Орловской области самый низкий уровень оплаты труда по итогам января-июня 2021 года сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности. Их средняя зарплата за отчетный период времени составила 19,6 тысячи рублей, что составляет всего 58,9 процента от среднеобластного уровня. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области, который выпускают власти региона.

На втором месте среди беднейших работников Орловщины по итогам «среза данных» оказались сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. Они в среднем зарабатывают ровно по 21 тысяче рублей в месяц, что составляет 63,1 процента от среднемесячной зарплаты в целом по региону. Третье место в этом антирейтинге заняли работники, занятые административной деятельностью, – 22,9 тысячи рублей, или 68,8 процента от среднего уровня.

Что касается наиболее обеспеченных работников, то тут лидеры традиционные. Как и прежде, первое место по уровню зарплат сохраняется в организациях финансовой и страховой, работники которых зарабатывают ежемесячно по 51,7 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень. Следом за ними расположились чиновники, работники сферы государственного управления, средний заработок которых составил по итогам отчетного периода 40,5 тысячи рублей.

В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по транспортировке и хранению с заработной платой 37,9 тысячи рублей (113,8 процента к средней по области), а также предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — 36,3 тысячи рублей (109 процентов).

ИА «Орелград»