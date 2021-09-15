Стало известно, почему кориандр запретили вывозить из Орла

Эксперты рассказали о причинах запрета на вывоз продукции из РФ.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в текущем году в рамках государственного контроля был наложен запрет на вывоз за пределы России 4588 тонн подкарантинной продукции. В ведомстве уточнили, что речь идет о партиях продовольственной гречихи, фацелии, льна и молотого кориандра, которые планировалось отправить на экспорт. Причиной запрета стало выявление в грузах карантинных сорняков — повилики, амброзии трехраздельной и горчака ползучего.

«В соответствии с требованиями стран-импортеров, отгрузка данных партий была запрещена, рассказали в ТУ Россельхознадзора. – Учитывая требования Федерального закона «О карантине растений», зараженное зерно в количестве 4368 тонн направлено на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

Еще 360 кг зараженной продукции было уничтожено – ее попросту сожгли. Кстати, это был не единственный запрет. В ТУ Россельхознадзоре рассказали еще об одном случае, когда груз было запрещено вывозить из страны. Тут речь идет о нескольких партиях продовольственной кукурузы общей массой 1685 тонн. Ее планировалось отгрузить в Монголию. Однако при контроле в кукурузе был обнаружен горец вьющийся, а этот сорняк имеет для Монголии карантинное значение.

«В соответствии с требованиями стран-импортеров, отгрузка в Монголию зараженных партий запрещена, — рассказали в ведомстве. — Всего по причине выявления карантинных объектов управлением Россельхознадзора было оформлено 130 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Фитосанитарная сертификация проводилась в строго установленные законом сроки. Жалоб со стороны хозяйствующих субъектов, а также нотификаций из стран-получателей не поступало».

ИА «Орелград»