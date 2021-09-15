За современную лирику орловских писателей могут наградить

В Орловской области стартует необычный конкурс «литературных» видеосюжетов.

Орловская областная библиотека имени Бунина объявила о старте V открытого регионального конкурса видеосюжетов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». Сам конкурс проводится с 14 сентября по 30 ноября 2021 года, прием видеозаписей и заявок от участников намечен на 1-14 ноября. Организаторы сообщили, что мероприятие посвящено современной лирике орловских писателей. Оно призвано «привлечь внимание молодежи к современной литературе, способствовать популяризации искусства художественного чтения литературных произведений, выявлять яркие творческие индивидуальности».

К участию приглашаются ученики 9-11-х классов общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений Орловской области и других регионов РФ, а также русскоязычные участники из ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс организован совместно с департаментом образования Орловской области и областным Институтом развития образования.

Одной из главных целей станет «продвижение творческого наследия орловских поэтов в молодежной среде». Победители и призеры получат именные дипломы. Остальные участники могут получить именные сертификаты участников конкурса по требованию, отправив организаторам соответствующую заявку на электронную почту. Кстати, заявки на получение таких сертификатов будут принимать до 15 декабря 2021 года.

Для участия необходимо записать видеоролик с чтением какого-либо стихотворения современных орловских писателей. Организаторы рекомендуют участникам особое внимание обратить на качество звука, поскольку это ключевой параметр для работы жюри с видеозаписью. Продолжительность видео не должна превышать трех минут. Одобренные на отборочном этапе ролики будут опубликованы в отдельном плейлисте на Youtube-канале Орловской областной библиотеки.

Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов по ряду критериев. Например, до 5 баллов можно получить за сценическую культуру (внешний вид, манеры, собранность), выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов) и исполнительское мастерство (контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей).

ИА «Орелград»