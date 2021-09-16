Орловские водители и работники общепита пройдут ПЦР-диагностику

16.9.2021 | 11:36 Медицина, Новости

Решение вызвано ростом заболеваемости коронавирусом.

В Орловской области будут проводить работников транспорта, общепита и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба губернатора.

Эту новость озвучила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе необходимо организовать контроль за недообследованными на COVID-19 лицами. Управлением принято решение о разработке графика отбора проб биологического материала у лиц, которые работают в сфере оказания транспортных услуг, услуг общественного питания и промышленных предприятий», сообщается в пресс-релизе.

Полимеразная цепная реакция – это метод молекулярной диагностики, который позволяет определить наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя.

Этот метод диагностики активно и успешно применялся для выявления заболеваний передающихся половым путем, гепатитов и ВИЧ-инфекции, а также — для установления отцовства.

По мере распространения коронавирусной инфекции, ПЦР-диагностика стала массово применятся для своевременного выявления COVID-19.

ИА «Орелград»

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