Полтора десятка свадеб сыграли орловские заключенные

Очередное таинство состоялось в исправительной колонии №2.

В Орловской области в текущем году в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона зарегистрировано 14 браков. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФСИН России. Свежий пример – в домовом храме исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах, состоялось венчание осужденного с его избранницей. Таинство прошло в храме, освященном в честь святого Николая Чудотворца, а совершил его протоиерей Александр (Хохлов).

«Венчание в исправительной колонии – событие редкое, — подчеркнули в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Руководство исправительных учреждений такое решение поддерживает, потому что семья способствует укреплению социально полезных связей осужденного, а также влияет на его желание исправиться и вернуться к нормальной жизни».

Согласно официальным данным, в целом в январе-июне текущего года в Орловской области был заключен 1681 брак. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года орловцы заключили 1061 брачный союз. Однако тут стоит напомнить, что в прошлом году деятельность загсов по заключению браков была временно приостановлена из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»