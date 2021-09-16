В Орле назначен новый начальник Управления коммунальным хозяйством

Назначение на должность получил Юрий Писарев.

Мэр Орла Юрий Парахин назначил Юрия Писарева начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», сообщает пресс-служба мэрии.

Юрию Николаевичу Писареву 36 лет. Он выпускник Орловского юридического института МВД. На протяжении десяти лет служил в органах внутренних дел, несколько лет работал в частных структурах.

В 2014 году его назначили ведущим специалистом в управлении городского хозяйства горадминистрации. Через два года был повышен до главного специалиста.

В 2018 году Юрий работал ведущим специалистом в производственно-техническом отделе мэрии, а в 2019 стал главным специалистом этого отдела.

ИА «Орелград»