Вику Гнедову убил школьный слесарь, она угрожала раскрыть его тайну

«Орелтаймс» опубликовал шокирующие детали о предполагаемом убийце 9-летней девочки.

Предполагаемый убийца Вики Гнедовой — работник школы (слесарь), от которого она требовала велосипед за молчание о его отклонениях, сообщил «Орелтаймс» наряду с другими подробностями.

Полный текст можно прочитать по ссылке. Основные детали:

— Изнасиловал собственную дочь

— Изнасиловал двух дочерей своего товарища (7 и 9 лет)

— Работал слесарем в залегощенской школе. Женат, двое детей (обоих уже нет в живых)

— Школьная директриса даже после ареста написала мужчине хорошую характеристику. Сейчас она уволена

— В 2018 году в бане изнасилована 15-летняя девочка

— Полиграф показал, что подозреваемый является убийцей

— Тело Гнедовой было искусно спрятано под собственной квартирой. Шансов обнаружить тело было очень мало

— Убитая девочка требовала купить велосипед взамен молчания

— Убийство совершено молотком

ИА «Орелград», фото «МВД Медиа»