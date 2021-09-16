Вику Гнедову убил школьный слесарь, она угрожала раскрыть его тайну

«Орелтаймс» опубликовал шокирующие детали о предполагаемом убийце 9-летней девочки.
Предполагаемый убийца Вики Гнедовой — работник школы (слесарь), от которого она требовала велосипед за молчание о его отклонениях, сообщил «Орелтаймс» наряду с другими подробностями.
Полный текст можно прочитать по ссылке. Основные детали:
— Изнасиловал собственную дочь
— Изнасиловал двух дочерей своего товарища (7 и 9 лет)
— Работал слесарем в залегощенской школе. Женат, двое детей (обоих уже нет в живых)
— Школьная директриса даже после ареста написала мужчине хорошую характеристику. Сейчас она уволена
— В 2018 году в бане изнасилована 15-летняя девочка
— Полиграф показал, что подозреваемый является убийцей
— Тело Гнедовой было искусно спрятано под собственной квартирой. Шансов обнаружить тело было очень мало
— Убитая девочка требовала купить велосипед взамен молчания
— Убийство совершено молотком
ИА «Орелград», фото «МВД Медиа»