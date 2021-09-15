Тело Вики Гнедовой найдено. Она знала своего убийцу

15.9.2021 | 20:44 Важное, Новости, Происшествия

Поиски пропавшей девочки окончены. Следствие продолжается.

Сегодня в ходе следственных и оперативных мероприятий в подвале дома, где проживала девочка, обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщают пресс-службы силовых ведомств.

На глубине двух метров удалось найти схрон, в котором был спрятан труп ребенка. Одежда покойной совпадала с одеждой Виктории Гнедовой на момент исчезновения.

«Орелтаймс» опубликовали оперативное видео поисковой группы, на котором видно место, где располагался этот схрон.

Задержан предположительный убийца девочки.

«Орловские Новости», ссылаясь на источники, близкие к поисковой группе, сообщили, что задержанный мужчина был соседом семьи Гнедовых по двухэтажному дому.

Источник «Орелграда» подтвердил данную информацию, добавив, что девочка знала своего убийцу.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин выехал на место для дальнейшей координации действий правоохранительных органов. Ход расследования и дальше будет находится у него на контроле. Также контролировать дело будет центральный аппарат СК и лично Александр Бастрыкин.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЯ.

Убийце 61 год. Подозревался в другом преступлении (статья — насильственные действия сексуального характера).

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