Член Правительства Орловской области извинился за то, что пока не может умирать: видео

Продолжается конфликт между и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Максимом Петровым и региональным Фондом развития промышленности.

«Орелграду» стало известно, что член Правительства области Максим Петров попросил у работников «Фонда развития промышленности Орловской области» билет на Мальдивы и извинился за то, что пока не может умирать.

«Очередной рабочий день сотрудников некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» начался с наклеенного на дверь документа подписанного исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Петровым Максимом Игоревичем.

Петров М. И. не согласовал сотрудника, на которого в соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации были возложены обязанности директора, на время отпуска Парахина Г. П. Фонд запросил обоснования отказа в согласовании, и получили ответ, приклеенный утром на дверь».

В своем комментарии «Орловским новостям» Петров сообщил, что Геннадий Парахин самовольно ушел в отпуск, и Петров данное решение не согласовывал. Не согласовывал он и назначение временно исполняющего обязанности руководителя Фонда. По словам чиновника, график отпусков сотрудников Фонда он не подписывал.

В распоряжении «Орелграда» оказалось видео, на котором областной чиновник беседует с сотрудниками Фонда.

«Предложение есть. Купите мне билет на Мальдивы. Мне, правда, выезд не согласуют. Но вдруг я пойму, что вы хотите, чтобы я исчез из вашей жизни. А то следующая новость будет: Петров пришел на работу, выяснилось, что за ночь он не умер, и тем самым оказал моральное давление на сотрудников Фонда развития промышленности. Я не могу умереть пока. У меня дети, ипотека. Извините, друзья», — говорится в видео.

Ранее орловские СМИ неоднократно писали о конфликте между Максимом Петровым, который исполняет обязанности руководителя департамента промышленности и торговли, и Геннадием Парахиным, который ранее занимал эту должность.

ИА «Орелград»