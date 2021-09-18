Орловские наблюдатели борются с нарушениями на выборах

Первый день голосования выдался жарким.

Орловское СМИ рассказало о борьбе наблюдателей с нарушениями в первый день голосования. В «Орловских новостях» вышел большой репортаж о первом дне голосования. Журналисты посетили большое количество избирательных участков, в том числе – упоминавшихся вчера.

Жители города разного возраста и с разными политическими взглядами поделились своем мнением о ситуации в городе, стране и особенностями нынешних выборов.

Наблюдатели от ЛДПР и правозащитник Дмитрий Краюхин весь день активно боролись с нарушениями выборного законодательства и делились информацией с журналистами.

«Представители избирательного участка говорят, что нарушение было быстро устранено и посему жалобу можно и не писать. Но видно, что молодые люди не собираются это так просто оставлять. Пообщавшись с ними, удается узнать, что они представители ЛДПР. Ездят по участкам для контроля. Здесь, по их словам, они увидели, что в папках у избирателей есть дополнительные листы. Затем они приглашают поехать вместе с ними на избирательный участок №124, говоря, что там масса нарушений. Например, избирателей записывают в журнал карандашом, голосование началось, а урны не запломбированы. Приезжаем на участок, который стоит бок о бок с мэрией. Из голосующих одна пожилая женщина. Представители ЛДПР подходят к урне и показывают председателю комиссии, что одна из пломб держится слабо, а значит, по их мнению, через дыру возможен вброс» , сообщается в репортаже.

ИА «Орелград», фото «Орловские новости»