В Орле дело о сбитом на тротуаре пешеходе закрыли за давностью лет

Суд вынес решение, вполне устроившее потенциального виновника ДТП.

Решение по этому уголовному делу еще в конце июля вынес Советский районный суд города Орла, а сейчас оно вступило в силу. Местный ранее не судимый житель обвинялся органом предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. По версии следствия, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в июле 2019 года в Орле. Около 15 часов дня на Наугорском шоссе автомобиль ВИС, принадлежащий хлебокомбинату, при движении задним ходом сбил женщину, спокойно шедшую по тротуару.

Удар получился значительным, поскольку, по данным следствия, автомобиль успел к моменту наезда проехать почти 25 метров и набрать определенную скорость. В результате ДТП потерпевшая получила многочисленные травмы, которые по квалифицирующему признаку (значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть) были оценены экспертами как повреждения, причинившее тяжкий вред здоровью.

Действия водителя органом предварительного следствия были квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако в судебном заседании подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Присутствовавшая в суде государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела по указанной причине. Потерпевшая оставила решение по ходатайству на усмотрение суда. При вынесении решения суд указал, что срок давности по преступлениям небольшой тяжести составляет два года. Это сыграло решающую роль. Поясним, что решение было вынесено 28 июля 2021 года, а ДТП произошло 25 июля 2019 года. Словом, для обвиняемого все благополучно решили считанные дни. Дело на него закрыли.

ИА «Орелград»