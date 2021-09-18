В Орле люди «голосуют» даже при смерти, в тайне от родни

18.9.2021 | 19:45 Новости, Политика, Происшествия

Очередное сообщение от наблюдателей.

В Орле женщина пришла на избирательный участок исполнить свой гражданский долг и с удивлением обнаружила, что ее бабушка прикованная к постели инсультом уже «проголосовала». Ее фамилия с паспортными данными была в списке.  При этом, женщина сообщила наблюдателям что точно знает, что ее родственница не может ходить, а когда к ним приехали из УИКа с урной то ее документы даже не нашли и поэтому родственники отказали в членам УИК в голосовании. Тем не менее загадочным образом ее данные оказались в списке голосующих.

Мистическая история произошла на избирательном участке № 29 в Северном районе Орла, на территории ЗАО «Кондитерской фабрики».

Отметим, что манипуляции со списками избирателей происходят повсеместно, по всей области.

Дополнение от наблюдателей: Комиссия 29 УИК в данном случае была обвинена избирателем поспешно. Избиратель увидел паспортные данные родственника в списке и поспешил обвинить комиссию на этом основании, однако паспортные данные в настоящее время автоматически вносятся в списки избирателей. Наличие этих данных не подтверждает факт голосования. Для установления точного факта голосования или его отсутствия требуется дополнительная проверка.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2021 год

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