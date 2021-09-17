Голосование в Орле: хроника нарушений (НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Орловской области стартовал первый день голосования.

На избирательных участках Орла и области фиксируются нарушения. Их список будет постоянно пополнятся по мере поступления новостей.

Если Вы стали очевидцем нарушений, можете присылать материалы на номер 89624810597 (Whats App, Telegramm, Viber).

Пятница, 17 сентября.

УИК № 115, Орел.

По сообщению иноагента «Голос», серьезные нарушения с самого утра начались в школе № 36.

Члены избирательной компании не смогли своевременно выполнить свои обязанности:

— объявить число избирателей, внесенный в основной и в дополнительный списки,

— предъявить и опломбировать в присутствии наблюдателей переносные ящики,

— сформировать реестр заявок надомного голосования (использовались клочки бумаги).

УИК № 355 (Деревня Маркино, Колпнянский район).

Сообщение в соцсетях:

Не сшиты книги избирателей. Книга держится на скрепках.

УИК № 334 (Колпна).

Сообщение в соцсетях:

не сшиты книги избирателей.

УИК № 32, Орел.

«Орелтаймс» сообщил о демонстративном выносе бюллетеня на избирательном участке №32 (Орел, КДЦ «Металлург»). Мужчина получил бюллетень для голосования и никого не стесняясь направился с ним к выходу. Наблюдатели пытались его остановить, но их остановила председатель участка Елены Озерова. Она поддержала мужчину, сказав, что он осуществляет свое законное право, и инцидент никак не отразится на итоговом подсчете голосов.

УИК № 345 (деревня Клевцово Колпнянского района)

Сообщение из соцсетей:

«Пеньковое голосование» должно было пройти с 11 до 13 возле дома 42. Наблюдатели не нашли никакого голосования по указанному адресу.

ТИК Советского района г.Орла.

Правозащитник Дмитрий Краюхин обнаружил агитацию КПРФ прямо на входе. Дежурный отказался удалять ее без распоряжения начальства.

УИК № 182 (Мценск).

Иноагент «Голос» сообщает:

КОИБ не принимает бюллетени муниципальных депутатов. Бюллетени опускаются в резервный ящик, при этом нормативные акты не предусматривают ночное хранение бюллетеней в резервном ящике.

Если Вы стали очевидцем нарушений, можете присылать материалы на номер 89624810597 (Whats App, Telegramm, Viber).

ИА «Орелград»