Орловцы продолжают получать смс с призывами голосовать

19.9.2021 | 13:37 Новости, Образование, Политика

Работают как избирательные комиссии, так и кандидаты.

По сообщениям жителей города, даже по ходу голосования они не перестают получать смс и сообщения в мессенджерах с призывами посетить выборы.

Как ранее сообщал «Орелград», сотрудники учебных заведений массово используются для привлечения избирателей на участке. Иногда имеет место прямая агитация за кандидатов, но в большинстве случаев идет стимуляция явки.

Например, классные руководители пользуются чатами с родителями для организации «переклички» с отчетами о том, кто уже проголосовал.

Также нам прислали скриншот смс-ки в поддержку кандидата Игоря Коновалова и «Справедливой России». Отправитель озаглавлен «Rybakov».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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