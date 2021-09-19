Орловцы продолжают получать смс с призывами голосовать

Работают как избирательные комиссии, так и кандидаты.

По сообщениям жителей города, даже по ходу голосования они не перестают получать смс и сообщения в мессенджерах с призывами посетить выборы.

Как ранее сообщал «Орелград», сотрудники учебных заведений массово используются для привлечения избирателей на участке. Иногда имеет место прямая агитация за кандидатов, но в большинстве случаев идет стимуляция явки.

Например, классные руководители пользуются чатами с родителями для организации «переклички» с отчетами о том, кто уже проголосовал.

Также нам прислали скриншот смс-ки в поддержку кандидата Игоря Коновалова и «Справедливой России». Отправитель озаглавлен «Rybakov».

ИА «Орелград»