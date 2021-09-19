В УИКе с «картонным сейфом» обнаружили волшебную книгу избирателей: видео

19.9.2021 | 15:07 Видео, Новости, Политика, Происшествия

Снова участок № 49 на Московском шоссе.

Половина листов была склеены по уголкам листов так чтобы наблюдателям не были видны дублирующие страницы. Все избиратели дважды были внесены в реестр.

Член комиссии очень ловко переворачивала страницы чтобы не было видно что их по две вшито в документ.

Причину такого задвоения в УИК никак не пояснили. До этого в многих участках Орла фиксировались подобные нарушения, однако это первый случай с таким массовым дублированием списка страниц. В остальных книгах на этом же уике были обнаружены дублирующие страницы, но как правило по одной-две.

Ранее «Орелград» сообщал о крупном скандале на этом же участке. Там был обнаружен сейф с картонной стенкой. Инцидент привлек внимание большого количества СМИ. На участок приезжала полиция.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования