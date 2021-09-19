В УИКе с «картонным сейфом» обнаружили волшебную книгу избирателей: видео

Снова участок № 49 на Московском шоссе.

Половина листов была склеены по уголкам листов так чтобы наблюдателям не были видны дублирующие страницы. Все избиратели дважды были внесены в реестр.

Член комиссии очень ловко переворачивала страницы чтобы не было видно что их по две вшито в документ.

Причину такого задвоения в УИК никак не пояснили. До этого в многих участках Орла фиксировались подобные нарушения, однако это первый случай с таким массовым дублированием списка страниц. В остальных книгах на этом же уике были обнаружены дублирующие страницы, но как правило по одной-две.

Ранее «Орелград» сообщал о крупном скандале на этом же участке. Там был обнаружен сейф с картонной стенкой. Инцидент привлек внимание большого количества СМИ. На участок приезжала полиция.

ИА «Орелград»