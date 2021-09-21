Члены банды, торговавшей паленой водкой, останутся на свободе

Суд в Орле вынес решение по резонансному уголовному делу.

В Орле рассмотрено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции. Подробности сообщает пресс-служба Советского районного суда. Обвинение было предъявлено преступной группе, в состав которой входило четыре человека. Было установлено, что они наладили в Орле систему незаконной торговли алкогольной продукцией, не имеющей обязательной маркировки. Организатором преступной группы признан некий гражданин по имени Иван Гуднин.

Из сообщения суда следует, что именно он придумал схему преступления и спланировал детали его совершения. Для исполнения замысла он нашел и привлек троих подельников – Романа Кириченко, Михаила Пазухина и Ольгу Трошину. Роли в группе были распределены. Сама схема была достаточно простой. Группа занималась незаконной закупкой оптовых партий этилового спирта, затем «производила» из него алкогольные напитки и пускала их в нелегальную продажу. Для этого даже был построен небольшой «спиртзавод».

«При помощи специализированного оборудования членами преступной группы осуществлялось смешивание этилового спирта с водой и розлив данной спиртосодержащей продукции в потребительские тары с одновременным нанесением этикеток крупных алкогольных брендов (товарных знаков), которая затем реализовывалась по городу», — сообщает суд.

Каждого из членов банды обвинили в совершении целого ряда преступлений по таким статьям как 171.3 УК РФ (незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные, в крупном размере организованной группой).

Организатор получил 4 года лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Его подельники также наказаны лишением свободы на сроки от 2 до 3 лет с назначением штрафа в размере от 100 до 250 тысяч рублей. В суде уточнили, что лишение свободы будет условным, каждому из осужденных дан шанс на исправление без изоляции от общества и установлен свой испытательный срок. А вот приговор в части назначения штрафа подлежит исполнению реально.

«Изъятая в ходе следствия спиртосодержащая продукция общим объемом более 4 тысяч литров подлежит уничтожению, — сообщили в пресс-службе Советского райсуда. — В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловском областном суде».

ИА «Орелград»