Депутатов облсовета выбрали в СИЗО

21.9.2021 | 10:09 Новости, Политика

Участие в голосовании приняли сотни «арестантов».

Управление ФСИН России по Орловской области сообщило об успешной организации проведения голосования в следственном изоляторе №1 города Орла. Там был образован избирательный участок №747. Часть граждан, которые содержатся в этом учреждении, имели право выбрать депутатов Государственной думы VIII созыва, депутатов Орловского облсовета и глав муниципальных образований Орловской области. Накануне старта голосования было объявлено, что в СИЗО-1 содержатся более 600 граждан. Из них 479 человек находились под следствием, 142 человека – это осужденные за совершение различных преступлений. Что касается структуры, то в изоляторе находилось 45 женщин и трое несовершеннолетних, остальные — мужчины.

«В голосовании приняли участие свыше 350 человек, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, содержащихся в следственном изоляторе города Орла, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, — а также осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Помещение было оборудовано двумя кабинками для тайного голосования, стационарной прозрачной урной, системой видеонаблюдения, средствами пожаротушения, защитными экранами и средствами индивидуальной защиты. Отметим, что в указанном учреждении строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. В УФСИН добавили, что работа по подготовке к выборам была проведена большая.

Так, была проведена встреча с председателем Избирательной комиссии Орловской области и создана ведомственная рабочая группа по проведению выборной кампании. Также был утвержден «План основных организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области». В самом изоляторе была создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов, которая наладила тесное взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по Советскому району города Орла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования