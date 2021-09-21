Депутатов облсовета выбрали в СИЗО

Участие в голосовании приняли сотни «арестантов».

Управление ФСИН России по Орловской области сообщило об успешной организации проведения голосования в следственном изоляторе №1 города Орла. Там был образован избирательный участок №747. Часть граждан, которые содержатся в этом учреждении, имели право выбрать депутатов Государственной думы VIII созыва, депутатов Орловского облсовета и глав муниципальных образований Орловской области. Накануне старта голосования было объявлено, что в СИЗО-1 содержатся более 600 граждан. Из них 479 человек находились под следствием, 142 человека – это осужденные за совершение различных преступлений. Что касается структуры, то в изоляторе находилось 45 женщин и трое несовершеннолетних, остальные — мужчины.

«В голосовании приняли участие свыше 350 человек, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, содержащихся в следственном изоляторе города Орла, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, — а также осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Помещение было оборудовано двумя кабинками для тайного голосования, стационарной прозрачной урной, системой видеонаблюдения, средствами пожаротушения, защитными экранами и средствами индивидуальной защиты. Отметим, что в указанном учреждении строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. В УФСИН добавили, что работа по подготовке к выборам была проведена большая.

Так, была проведена встреча с председателем Избирательной комиссии Орловской области и создана ведомственная рабочая группа по проведению выборной кампании. Также был утвержден «План основных организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области». В самом изоляторе была создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов, которая наладила тесное взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по Советскому району города Орла.

ИА «Орелград»