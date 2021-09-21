Под Орлом на следующий день после выборов отменили школьный автобус

Бывший депутат рассказала о цинизме районных властей.

Уже на следующий день после окончания выборов власти Залегощенского района отменили школьный автобус, который возил детей в школу. Об этом сообщила бывший зампред облсовета Валентина Остроушко.

Речь идет о Ломецкой средней школе, дорогу к которой ГИБДД признала аварийной. Пятеро детей из деревни Марьино учатся в соседнем селе Грачёвка. Для того, чтобы попасть на занятия, необходимо преодолеть расстояние в семь километров.

Поскольку власти района отказались предоставлять автобус, с начала учебного года детей начали возить на легковом автомобиле. Расходы, при этом, оплачивали родители. Школьный автобус же стоял в гараже.

«После того, как я 6 сентября выставила в ФБ (фейсбук) свою публикацию, которую процитировали СМИ, родителям звонили и слёзно просили больше никуда не писать… Шла выборная кампания – и такие публикации подрывали авторитет власти и грозили срывом выборов… А на утро в деревне Марьина уже стоял и поджидал местных учеников школьный автобус… Автобус возил детей в школу и из школы все дни выборной кампании, ровно до вчерашнего дня…

А вчера выборы закончились, и родителям позвонили из школы и сказали: глава района В.Н. Брежнев обещал дорогу до конца выборной кампании отремонтировать, но не получилось, так сказать… Обещание это давал глава района сотрудникам госавтоинспекции… Но все понимали, что выполнить своё обещание он не мог: за такой короткий срок отремонтировать дорогу нереально. Поэтому она осталась… аварийной. И теперь причин пускать по ней автобус нет никаких…

Скандальте, дескать, сколько хотите… Пишите хоть прокурору, хоть в ООН…Выборы прошли, и, дорогие избиратели из отдалённых деревень, ваше возмущение теперь никого не волнует… Такого, честно говоря, раньше не было… Избирателей обманывали всегда, но не столь цинично», — рассказала Валентина Остроушко.

Отметим, что в течение избирательной компании представители власти активно поднимали тему школьных автобусов. Это происходило как в общении со СМИ, так и на встречах с избирателями.

ИА «Орелград»