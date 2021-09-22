Скандально известный школьный автобус все-таки отвезет детей в школу

Администрация Залегощенского района ответила на претензии по поводу школьного автобуса.

Школьный автобус, доставляющий учащихся в Ломецкую среднюю школу из деревни Марьина, все-таки будет использоваться по своему назначению.

Речь идет о вчерашней скандальной публикации экс-зампреда облсовета Валентины Остроушко. В ней рассказывалось о ситуации, в которую попали пятеро детей из деревни Марьина (Грачевское сельское поселение, Залегощенский район). Для того, чтобы добраться до своей школы, детям нужно каждый день преодолевать расстояние в 7 километров. По ходу избирательной компании их подвозил школьный автобус. Но уже в первый день после окончания выборов автобус не вышел на маршрут.

По информации, полученной из администрации Залегощенского района, автобус не вышел на школьный маршрут по причине небольшой технической неисправности. К 16 часам вторника поломка была устранена, и автобус снова будет использован по назначению. При этом районные чиновники отмечают, что вчера детей подвозил рабочий школы на частном транспорте.

ИА «Орелград»