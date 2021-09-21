Пока избиратели голосовали, орловское МЧС спасало грибников

21.9.2021 | 17:59 Новости, Происшествия

Все заблудившиеся люди нашлись.

За прошедшие выходные, пока вся страна голосовала, орловские спасатели четыре раза выезжали в леса искать потерявшихся людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Три инцидента произошли в субботу. Сначала заблудилась супружеская пара из Железногорска. Начиная с 11.48 ее поиски происходили в районе деревни Хальзево Дмитровского района. Пара самостоятельно нашла выход.

Затем, в 15.26 искали 47-летнего мужчину, который потерялся в деревне Пешково Знаменского района. Спасатели стали давать звуковые сигналы, на которые и вышел мужчина.

В 16.15 начались поиски в Урицком районе, в районе 26-го километра трассы «Орел-Брянск». Заблудившийся грибник самостоятельно вышел из леса к своим знакомым.

На следующий день в 13.39 спасатели выезжали в село Столбище Дмитровского района. Пожилая женщина пошла за грибами, но потерялась и не сразу нашла выход из леса. В итоге все закончилось благополучно.

ИА «Орелград»

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