Строителям в Орле разрешили поднимать цены

Мэрия отреагировала на усилия правительства страны по защите строителей.

Мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление, которое имеет важное значение для муниципальных застройщиков. Новый документ предусматривает возможность увеличения цены контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, а также проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом изменение стоимости контракта не должно превышать 30 процентов.

Поясним, что в Орле отреагировали на постановление правительства России, которое 9 августа 2021 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление было принято по многочисленным обращениям представителей строительной отрасли. Они жаловались на то, что в текущем году с января и по настоящее время в России заметно дорожают строительные материалы. Из-за этого застройщики несут дополнительные расходы. При этом цены контрактов, заключенных ранее, являются твердыми и пересмотру из-за роста цен на стройматериалы не подлежат. Строители увидели в этом угрозу своему бизнесу и заявили, что уже очень скоро часть недостроенных объектов может быть брошена, а компании начнут покидать рынок или уходить в банкротство.

Правительство отреагировало на это и запустило новый для России механизм поддержки строительной отрасли. Он позволяет компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным подорожанием стройресурсов. Как сообщили в офисе регионального бизнес-омбудсмена, «для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется».

Отметим, что на областном уровне поправки в нормативную базу уже внесены. На уровне города они, прежде всего, касаются одного застройщика – муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Орла». Мэр разрешил ему увеличивать цену контракта, заключенного для исполнения муниципальных нужд, но при соблюдении ряда требований. Во-первых, изменение цены контракта (а в данном случае она зависит от лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя из казны Орла) не должно привести к увеличению срока его исполнения.

Во-вторых, не должны изменяться другие важные характеристики контракта, например, физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения. В-третьих, если речь идет о крупных контрактах ценой свыше 100 миллионов рублей, то придется проводить повторную государственную экспертизу проектной документации и проверять достоверность определения обновленной сметной стоимости строительства. Считается, что «принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов».

ИА «Орелград»