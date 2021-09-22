Орловцев призвали быть бдительнее на железной дороге

22.9.2021 | 9:33 Новости, Общество

С призывом соблюдать правила безопасности выступили железнодорожники.

Структурное подразделение Московской дирекции инфраструктуры, являющееся частью системы РЖД, обратилось к жителям Орловской области с призывом максимально соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей. Так, согласно озвученной статистике, на территории Орловско-Курского региона Московской железной дороги только за последние пять лет было травмировано 75 человек. Из них 33 человека были травмированы смертельно. Статистика 2021 года такова: травмировано 5 человек, из них смертельно – 3 человека. В одном случае пострадавшим стал ребенок.

«27 февраля 2021 года был допущен случай детского травматизма на перегоне Охочевка–Щигры Курской области, к счастью травмы оказались не смертельными, — пояснили в дирекции. — 8 сентября 2021 года на перегоне Думчино — Отрада поездом № 719 «Ласточка» был травмирован гражданин».

В своем обращении авторы пишут, что основными причинами травматизма являются несанкционированное хождение по железнодорожным путям, переход железнодорожных путей в неустановленном месте и несоблюдение правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. ⁣

«Проезд и переход через рельсы допускается только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, переездам, путепроводам и т. д., — говорится в обращении. — При этом необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и железнодорожниками». ⁣

Кстати, для повышения безопасности железнодорожники советуют  пользоваться  мобильным приложением «SafeTrain» — «Берегись поезда». Оно  оповещает пользователя о приближении к железной дороге ближе 70 метров вибрацией и звуковым сигналом, в том числе через внешний динамик или наушники.

ИА «Орелград»

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