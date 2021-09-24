Под Орлом замглавы райадминистрации может «сесть» на 7 лет

24.9.2021 | 15:47 Закон и порядок, Новости

В Троснянском районе чиновники нарушили права сирот.

Гособвинитель предложил посадить трех троснянских чиновников на сроки от четырех до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Кромском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении трех чиновников Троснянской районной администрации, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

«В декабре 2017 года должностные лица администрации Троснянского района за счет средств бюджета приобрели 8 жилых помещений для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения не соответствовали предъявляемым требованиям и были не пригодны для проживания. Действия обвиняемых повлекли существенное нарушение жилищных прав сирот», — сообщает прокуратура.

Гособвинитель запросил 7 лет колонии для заместителя главы администрации Троснянского района, а двум работникам, в разное время занимавшим должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации — сроки на 4 года 6 месяцев и 4 года.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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