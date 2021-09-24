После публикации в орловском СМИ возбуждено уголовное дело

Материал «Орелтаймс» о семье из Дмитровского района привлек внимание не только читателей, но и компетентных органов.

Прокуратура и Следственный комитет оперативно отреагировали на публикацию «Орелтаймс» об отце-одиночке и ребенке-инвалиде. Издание сообщало о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку и других нарушениях со стороны государственных инстанций. Уже сегодня возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«Житель Дмитровска Игорь Лапшин в одиночку растит и выхаживает свою больную дочь. По словам отца-одиночки, помощи от местных властей и медиков он почти не получает. Сам ежедневно проводит сложнейшие медицинские манипуляции, облегчая страдания малышки», — сообщил вчера «Орелтаймс».

Только что стало известно:

«По поручению прокурора Орловской области прокурор Дмитровского района выехал на место жительства ребенка-инвалида, с привлечением специалистов Росздравнадзора проводится проверка. Материалы проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, в чью компетенцию входят вопросы в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также соблюдения прав ребенка на надлежащую медицинскую помощь, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения территориальным органом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»