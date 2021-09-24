В Орел завезли 220 тысяч доз вакцины от гриппа

«Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

К началу вакцинации против гриппа в нашу область поступило около 207 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и более 20 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри». Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

Препарат «Совигрипп» предназначен для взрослого населения. А «Ультрикс квадри» могут вакцинироваться как взрослые, так и дети. Ожидается, что в Орловскую область также поступит детский «Совигрипп».

Также сообщается, что в Орловской области есть в наличии вакцина против пневмококка, который наряду с коронавирусом и гриппом является опасной бронхолегочной инфекцией.

ИА «Орелград»