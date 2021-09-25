Рост цен на топливо в Орле продолжает бить рекорды

Ценник только на газовое топливо за месяц потяжелел почти на четверть.

В августе 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,8 процента, а по сравнению с августом 2020 года — на 6,3 процента. Такие оперативные сведения приводит Орелстат. Явным лидером роста цен в последний месяц является газовое моторное топливо. Оно побило рекорды по динамике повышения стоимости за столь короткий период времени.

Так, по подсчетам Орелстата, всего за месяц средняя цена на газовое топливо в Орловской области поднялась на 23,7 процента. К началу сентября она доросла до отметки в 34,87 рубля за 1 литр. Бензин автомобильный марки АИ-95 в августе подорожал ровно на 2 процента (средняя цена – 50,21 рубля за 1 литр), марок АИ-92 и АИ-98 – на 1,3 процента (средняя цена – 46,31 и 56,87 рубля за 1 литр соответственно). Дизельное топливо подросло в цене на 1,2 процента – до 49,21 рубля.

Добавим, что по сравнению с августом 2020 года стоимость газового моторного топлива в Орловской области увеличилась уже на 38,43 процента. Отметим, что в этом году оно с января по июль дорожало темпами, сопоставимыми с темпами подорожания бензина и солярки. Например, в январе газовое моторное топливо на Орловщине можно было приобрести по средней цене 25,28 рубля за 1 литр, а в июле – по 28,18 рубля.

Как уже писал «Орелград», ранее причины столь резкого рывка цен объяснил глава Орловского УФАС Андрей Кирьянов. По его словам, скачок связан с масштабным пожаром на газохимическом комплексе ПАО «Газпром» в Новом Уренгое. В результате произошедшего, отметил глава УФАС, огнем были повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование, что привело к снижению объемов выпуска газового топлива.

ИА «Орелград»